La data del 20 aprile potrebbe segnare una svolta per le riaperture.

Valutare, in caso di miglioramento dei dati epidemiologici, la riapertura delle attività commerciali ora chiuse.

Questa la linea delle Regioni che giovedì incontreranno il presidente del Consiglio Mario Draghi.

"Ne abbiamo già parlato: chiediamo di valutare la possibilità di consentire la riapertura a quelle attività ora chiuse nelle zone rosse e arancioni.

E' quello che si diceva già da tempo.

C'è un orientamento per cercare di aprire le attività commerciali che stanno risentendo di questo grosso problema: è una crisi sanitaria che però, chiaramente, comporta gravi problemi economici", dice all'Adnkronos Vito Bardi, governatore della Basilicata.

"Tutto questo - prosegue - è vincolato al trend dei contagi: noi ci auguriamo che sia in diminuzione, come sembrerebbe

Questo è quanto discuteremo giovedì in occasione dell'incontro con Draghi", che avrà come tema centrale i fondi del Recovery.

Non è escluso, inoltre, che la prossima settimana venga convocata la cabina di regia del governo per valutare l'ipotesi di riaprire alcune attività dopo il 20 aprile.

Regioni in pressing su Draghi

I presidenti di Regione, dunque, tornano a chiedere al governo uno spiraglio per le tante attività – dai ristoranti alle palestre – chiuse da tempo e, al momento, senza alcuna speranza di riaprire.

Diversi sono stati i locali che, in questi mesi, hanno alzato le serrande anche la sera, sfidando i Dpcm, così come alcune palestre che, poi, sono state multate dalle forze dell’ordine.

La misura, dunque, sembra essere colma e i governatori, che conoscono bene i territori, stanno facendo pressing sul governo affinché si torni, con calma e in sicurezza, alla normalità.

Dopo una Pasqua e una Pasquetta con il massimo livello di restrizioni, con tutta l’Italia in zona rossa e regole ad hoc per spostamenti con poche deroghe per le visite a parenti ed amici, le regioni si preparano a una possibile svolta.

Alcune importanti novità, infatti, sono attese dopo l’incontro del premier Mario Draghi con le Regioni giovedì prossimo.

Da domani, intanto, cambiano i colori di alcuni territori: passeranno in zona arancione Veneto, Marche e Provincia autonoma di Trento.

Quando ci saranno le prime riaperture: cosa succede dopo il 20 aprile

La posizione delle Regioni, che giovedì prossimo incontreranno il presidente del Consiglio in merito ai fondi Recovery e poi si confronteranno con Draghi nella Stato-Regioni, prevede delle riapertura subito dopo la data X di sabato 20 aprile.

In sintesi, come riporta Ansa, il pensiero delle Regioni è questo:

“Fornire prospettive a quei settori chiusi valutando aperture subito dopo il 20 aprile, nel caso di un miglioramento dei dati epidemiologici, per poi permettere da maggio la ripartenza di attività in stand-by da troppo tempo come le palestre“.

La cabina di regia del Governo, per valutare le possibili riaperture dopo il 20 aprile, potrebbe essere convocata già la prossima settimana.

Il provvedimento, come appreso dall’Ansa da fonti di Governo, dovrebbe essere contenuto in una delibera che potrebbe essere approvata in Consiglio dei Ministri.

L’andamento della campagna vaccinale in Italia: il punto di Mulé

Il tutto andrà valutato sulla base di un eventuale miglioramento dei dati epidemiologici anche in base all’andamento della campagna vaccinale.

“Abbiamo ricevuto 2,8 milioni di dosi nel weekend di Pasqua – ha dichiarato il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulé ai microfoni di SkyTg24 – e grazie al Comando operativo di vertice interforze della Difesa sono state distribuite nell’arco di 12 ore a tutte le Regioni”.

“Il cambio di passo nell’approvvigionamento dei vaccini è già reale – ha aggiunto Mulé – nel prossimo trimestre con l’arrivo anche di Johnson&Johnson ci sarà quell’accelerata richiesta e obbligata per arrivare a tagliare il traguardo delle 500 mila vaccinazioni al giorno.

Come ministero abbiamo dato risposte laddove siamo stati chiamati a intervenire e bisogna continuare in questo sforzo collettivo così da arrivare a fine settembre con un indice di immunità di gregge prossimo all’80%”.

Zona rossa e arancione, regole e colori regioni 6 aprile

Tutta l'Italia in zona rossa oggi poi da martedì 6 aprile, come previsto dal nuovo decreto Covid, nel Paese tornerà anche la zona arancione.

Dopo Pasqua e Pasquetta con il massimo livello di restrizioni, regole ad hoc per gli spostamenti e qualche deroga per le visite a parenti amici, domani cambieranno di nuovo i colori di alcune regioni così come le misure in vigore.

Veneto, Marche e Provincia autonoma di Trento si apprestano a passare in zona arancione, come previsto dall'ordinanza del ministero della Salute, con divieti meno rigidi sulla base dei dati sul contagio del coronavirus.

Prossimo video: Palermo rispetta la zona rossa, quasi nessuno in giro

I provvedimenti fanno salve eventuali misure più restrittive già adottate sui territori.

La mappa dell'Italia dal 6 aprile vedrà quindi in zona arancione Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche Molise, Sicilia, Sardegna, Umbria, Veneto e Province autonome di Bolzano e di Trento.

Sarà ancora zona rossa, invece, per Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta. Alle Regioni in zona gialla si applicano fino al 30 aprile le stesse misure della zona arancione.

Le regole potranno essere allentate, con restrizioni più soft, sulla base dei dati dei contagi e dei progressi della campagna di vaccinazione. Meno casi e più dosi, quindi, potrebbero portare all'adozione di misure e regole meno rigide.