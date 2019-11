NAPOLI. L’opposizione esce subito dopo la bocciatura della questione pregiudiziale posta dal Movimento 5 Stelle e la maggioranza, in scioltezza, approva il bilancio consolidato. Il nuovo “test” per gli arancioni è andato meglio dei migliori auspici per Luigi de Magistris e i suoi. Certo, il bilancio consolidato (quello che considera sia l’Ente che le sue società partecipate) conta debiti per 4,8 miliardi, seppur a fronte di una consistenza patrimoniale di 9 miliardi, ma dal punto di vista politico la maggioranza raggiunge risultati importanti.