NAPOLI. I centri vaccinali saranno regolarmente aperti oggi per le prenotazioni già effettuate. A chiarirlo è una nota dell’Unità di crisi dopo le voci diffusesi circa la possibilità di chiusura degli hub campani per carenza di vaccini. Tutto regolare, invece, in attesa dell’arrivo domani di altre dosi. L’Asl Napoli 1 ha recuperato dosi da quelle riservate alla nuova convocazione degli assenti dei giorni scorsi e dalla collaborazione con altre Asl. Alla Mostra d'Oltremare sono stati convocati 18 cittadini over 80 anni per il richiamo e 3mila tra i 70 e i 79 anni.