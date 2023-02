«Da coordinatore politico della mozione Schlein chiediamo in Campania massimo rigore e massima trasparenza. Ci affidiamo alle sagge mani del presidente Roberti e alle decisioni che prenderà la commissione nazionale di garanzia, sapendo che non è consentito a nessuno di utilizzare scorciatoie per entrare in un circolo del Pd». Lo ha detto Francesco Boccia, deputato del Pd e coordinatore politico della mozione di Elly Schlein alla segreteria del Pd, nel corso di una conferenza stampa con la quale ha annunciato le dimissioni da commissario del partito in Campania.

«Ci auguriamo che sia così per tutti gli altri candidati - ha aggiunto Boccia - e che prendano le distanze da tutti i casi che sono stati e che verranno segnalati al presidente Roberti. Ne va della credibilità del Pd. Non ci possono essere sultanati locali, sono inaccettabili gruppetti locali organizzati come combriccole contrapposte che si fanno la guerra allontanando persone per bene, che hanno utilizzato soprattutto iscrizioni online singole. Non è normale trovare interi gruppi iscritti con la stessa carta di credito. Vogliamo spazzare via queste pratiche».

E ancora, Boccia ha aggiunto: «Con Elly Schlein c'è un'energia positiva rigenerativa che spazzerà via tutto questo. Sono inaccettabili e intollerabili questi modi di concepire il partito come se fosse un autobus o un tram che porta poi all'ingresso nelle istituzioni. Non lo consentiremo a nessuno. Siamo convinti che questo cambiamento debbano garantirlo tutti i candidati, se sarà così allora la Campania potrà voltare pagina».