È Rosetta D'Amelio il nome in pole position per il voto sul nuovo segretario del Pd in Campania. L'ex assessore regionale, attualmente consigliera del governatore De Luca sulle Pari Opportunità, è stata indicata dalla maggioranza che fa capo al presidente della Regione e domani ufficializzerà la sua candidatura, che nel regolamento dem va presentata entro le ore 12 del 15 febbraio.

Domani ad accettare le candidature sarà la commissione provinciale per il Congresso regionale e provinciale di Napoli. Anche per la segreteria di Napoli le candidature devono essere depositate entro domani alle 12.

Il segretario regionale subentrerà a Francesco Boccia, commissario inviato dal Pd nazionale a giugno per sostituire il dimissionario Leo Annunziata. Il segretario provinciale di Napoli prenderà il posto di Marco Sarracino, che lascia dopo essere stato eletto parlamentare.

Su Napoli, da voci interne al Pd, c'era stato prima un tentativo di convergenza su Raffaele Topo, sostenuto dal consigliere regionale Mario Casillo. Dalla parte del dimissionario Sarracino si spinge però verso l'elezione di Paolo Siani, ex parlamentare Pd e fratello di Giancarlo, giornalista ucciso dalla camorra nel 1985. Domani si conosceranno le candidature ufficiali per poi trovare una convergenza tra i voti di Napoli città e la provincia. I congressi di circolo per il voto dovranno svolgersi dal 5 al 12 marzo.