Il Consiglio regionale della Campania, nella seduta odierna, ha approvato la proposta di legge "Disposizioni in materia di interventi assistiti con gli animali" ad iniziativa dei consiglieri Massimiliano Manfredi (Pd) e Bruna Fiola (Pd), sottoscritta anche dai consiglieri Vincenzo Alaia (Iv), Roberta Gaeta (Demos), Vittoria Lettieri (De Luca Presidente), Felice Di Maiolo (gruppo misto), Giovanni Porcelli, (Partito Socialista Italiano, Campania Libera), Giuseppe Sommese (Azione). Obiettivo della proposta è standardizzare i protocolli della pet therapy e regolare il processo terapeutico, riabilitativo ed educativo con animali domestici, distinguendo quelli che si realizzano nell'ambito sanitario dagli altri che si svolgono in contesti differenti. "Questa legge - evidenzia Manfredi - pone la Campania all'avanguardia. È molto completa e tiene conto anche del benessere animale. È il compimento di un lungo percorso che voglio dedicare alla professoressa Francesca Menna, che ci ha lasciati prematuramente e che ha dedicato la sua vita personale e professionale alla tutela degli animali e al loro coinvolgimento per contribuire ad alleviare la sofferenza alle persone con problemi fisici o psicologici. Ringrazio lei, con cui abbiamo cominciato questo lavoro, ma anche Paolo Siani, con cui abbiamo collaborato nel corso della precedente legislatura in Parlamento e che ha si è occupato della definizione delle linee guida nazionali. Un ulteriore ringraziamento va a Roberta Gaeta, che ha dato un contributo importante sulla parte che riguarda la tutela degli animali". Il testo ha la finalità di disciplinare gli Interventi assistiti dagli animali (Iaa) per promuoverne la diffusione come elemento di sostegno al pieno e sano sviluppo delle capacità dell'individuo, con particolare riferimento alle persone con disabilità o con disagio dal punto di vista delle relazioni e della riabilitazione fisica e psichica.

Gli interventi vengono classificati in tre tipi: Terapia assistita dagli animali, con interventi terapeutici e riabilitativi rivolti a persone con patologie fisiche, neuromotorie, cognitive, psichiatriche o psicologiche; l'Educazione assistita dagli animali, con interventi sulla sfera dell'apprendimento per stimolare la crescita relazionale delle persone; l'Attività assistita dagli animali, con interventi di tipo ludico-ricreativo. Le prestazioni possono essere erogate solo nei centri specializzati e strutture pubbliche o private in regola con le norme amministrative, edilizie e sanitarie. L'equipe multidisciplinare deve comprendere un medico veterinario esperto in Iaa, che collabora con il responsabile di progetto e il coadiutore dell'animale. Per gli interventi con finalità terapeutica, il responsabile del progetto è un medico specialista o uno psicologo-psicoterapeuta; per le finalità educative è un pedagogista, educatore professionale, psicologo o psicoterapeuta; per le finalità ludico-ricreative il ruolo di coordinamento è svolto da figure professionali con comprovata esperienza in relazione agli obiettivi del progetto. Gli animali coinvolti sono cane, gatto, cavallo, asino e coniglio. La proposta di legge si pone all'avanguardia tra le normative regionali, in quanto solo Emilia-Romagna, Toscana, Calabria e, recentemente, la Lombardia, prevedono una disciplina ad hoc per la tutela degli animali coinvolti, che vanno gestiti nel rispetto delle disposizioni in materia di polizia veterinaria e salute e benessere degli animali, con l'obbligo di registrazione e identificazione nelle anagrafi nazionali. Al termine della carriera, inoltre, è vietata la macellazione per fini alimentari e va assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso l'adozione da parte di associazioni e privati. La proposta di legge non prevede nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale e impone alle strutture che già operano in questo ambito di adeguarsi alle nuove disposizioni entro 24 mesi dall'emanazione del Regolamento da parte della Giunta regionale.