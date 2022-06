NAPOLI. Seggi deserti. Un fallimento completo. La partita più importante, quella della partecipazione al voto per i cinque referendum sulla giustizia, è stata clamorosamente persa. Alla chiusura dei seggi, alle 23 di ieri sera, la percentuale nazionale dei votanti era sotto il 20%.

LA CAMPANIA RESTA A CASA. E in Campania è andata ancora peggio: nella regione ben oltre l’80% degli elettori ha preferito restare a casa. Solo Molise, Basilicata, Sardegna e Trentino hanno fatto peggio, mentre Napoli ha conquistato la poco invidiabile “maglia nera” regionale di città con la più alta diserzione: alle 19 aveva votato appena il 5,83%, un vero e proprio record negativo, mentre su base provinciale la percentuale era del 10,08%. Tra le eccezioni il presidente della Camera, il napoletano Roberto Fico, che ha regolarmente votato sui referendum ieri pomeriggio al seggio cittadino dell’istituto comprensivo “Della Valle”. Le province campane dove si è votato di più (si fa per dire) sono risultate Salerno e Avellino, seguite da Benevento e Caserta. Dati davvero al di sotto di tutte le peggiori previsioni. Naufragano così i quesiti sulla giustizia proposti da Lega e Radicali e sostenuti da tutto il centrodestra, nonostante non siano mancate anche su questo polemiche e divisioni tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Fin da subito si è avuta la certezza del non raggiungimento del quorum: alle 19 il numero di votanti era fermo al 17,78%: una percentuale addirittura inferiore a quella di un altro referendum che pure si era rivelato un flop totale: quello sulle trivellazioni del 17 aprile 2016. Anche in quel caso, infatti, si votava in un solo giorno e all’epoca nello stesso orario la partecipazione degli elettori era stata del 23,54%. Insomma, una Caporetto che naturalmente ha immediatamente acceso nuove polemiche.

LA LEGA PRINCIPALE SCONFITTA. È innegabile che il principale sconfitto della consultazione referendaria sia la Lega. Matteo Salvini aveva puntato molte delle sue carte sulla riuscita dei referendum per tornare al centro della scena politica e lanciare la sfida alla Meloni per la leadership nel centrodestra. Ma il flop clamoroso di ieri lo mette adesso sul banco degli imputati. È evidente che neanche gli elettori dei partiti di centrodestra, da sempre sensibili ai temi della giustizia, hanno risposto al richiamo dei loro leader. Tant’è che la Lega (così come i Radicali) già da giorni aveva tentato di correre ai ripari accusando televisioni e giornali, accusandoli di non aver dato abbastanza spazio ai cinque quesiti sulla giustizia. È evidente, però, che questi referendum con un tasso di partecipazione così basso segnano una dura sconfitta non solo per Salvini, ma anche per l’intero fronte garantista, visto che i quesiti puntavano tutti in questa direzione.