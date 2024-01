«Il 10 giugno, in anticipo e in accordo, sceglieremo il candidato presidente della Regione Campania e nel frattempo, in anticipo e in accordo, individueremo i candidati a sindaco nei comuni chiamati al voto». A dirlo il coordinatore di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello, in un appello agli alleati. «La celebrazione dei congressi provinciali di Forza Italia dal 20 al 28 gennaio, rafforzerà la coalizione del centrodestra in Campania. L’entusiasmo che abbiamo registrato durante la campagna adesioni sarà la base su cui costruiremo le nostre vittorie» dice.