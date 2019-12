"Vogliono togliere risorse e potere, mezzi e tutele, alle forze dell'ordine, noi faremo le barricate, pacificamente, fuori e dentro il Parlamento". Così Matteo Salvini, risponde al Gr1, a una domanda sull'annuncio di modifica dei decreti sicurezza fatto dal premier.

"Non vedo l'ora di andar in tribunale, per rispondere del reato di difesa dei confini del mio paese", ha evidenziato Salvini soffermandosi sul caso Gregoretti e sul rischio di processo, con la giunta del Senato che si riunirà il prossimo 20 gennaio per prender una decisione.

"Se il governo va avanti litigando non è un problema per Salvini e per la Lega ma per l'Italia e gli italiani", ha poi rimarcato il leader leghista, per il quale "7 miliardi di tasse, sbarchi raddoppiati e burocrazia" sono le cose fatte. Salvini ha aggiunto che "i 5Stelle sono ormai meno della metà" mentre il Pd è diviso in due, tre, quattro partitini".