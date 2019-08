«Io dico a Pd e 5Stelle, che si trascinano nella contrattazioni di poltrone, se volete fare allora fate in fretta, altrimenti andiamo al voto che è la cosa più democratica». Così Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook dal Viminale, in cui più volte chiede di assumersi la loro responsabilità ai Di Maio e Zingaretti per la formazione del nuovo governo. «Sembra di tornare ai tempi di De Mita e Fanfani», sottolinea.

«Pare che ora la trattativa si sia incagliata sul nome di Conte, ma più che un Conte bis sembrerebbe un Monti bis - attacca Salvini -. Conte evidentemente stava preparando da tempo questa manovra, su suggerimento di Merkel, Macron e degli ambienti che lui ha frequentato». Quel governo «porterebbe al governo gli sconfitti delle ultime politiche e delle europee, accomunati dall'odio contro Salvini e la Lega», incalza ancora.

«Per settimane i 5Stelle ci hanno sfidato a votare il taglio dei parlamentari, l'ho detto e e lo ripeto, ci sono, vogliamo tagliare anche domani 345 parlamentari? Ci sono, risparmiamo qualche decina di milioni di euro? Ci sono, va bene - prosegue Salvini -. E' un segnale di serietà, di rispetto del contratto di governo».

«Confidiamo - conclude - e abbiamo la certezza che il presidente Mattarella non permetterà questo mercimonio ancora a lungo. Vediamo il totoministri, che sembra il calciomercato, di cui non parlo, visto l'esordio del Milan».