NAPOLI. "Matteo Salvini parte dal Mezzogiorno, parte dai territori che hanno maggiore bisogno di attenzione. E qui che le richieste dei cittadini sono più pressanti, è qui che le aziende vanto dell'Italia intera chiedono allo Stato di non essere abbandonate e sottoposte al fisco opprimente. E' per queste ragioni che domani e venerdì, Matteo Salvini sarà a Grazzanise, a Giugliano e a Napoli dove incontrerà associazioni e operatori di settore per ascoltare chi vuole chiedere che il nostro Paese riparta davvero, perché crede nel Sud. Io lo ringrazio per questo e lo aspettiamo". Lo dichiara il consigliere regionale campano della Lega Severino Nappi, responsabile federale del Carroccio per la campagna elettorale per le elezioni politiche in Campania.

Il programma prevede che Salvini sarà domani alle 13 a Grazzanise (Caserta), in località Borgo Appio, dove incontrerà gli allevatori bufalini. I leader della Lega sarà poi alle 16:15 a Giugliano in Campania (Napoli) per un appuntamento in piazza Gramsci, nei pressi dello Chalet del centro gravemente danneggiato nella notte tra il 12 e il 13 agosto dopo che un'auto, lanciata contro l'entrata del locale, è stata incediata. La prima giornata di Salvini in Campania si chiuderà in Cilento: alle 22 sul Golfo di Policastro a Capitello, frazione del Comune di Ispani, in piazza Radio libere. Venerdì 26 agosto, il tour prevede un giro al mercato cittadino di Torre Annunziata (Napoli) alle 10 e a seguire, sempre nella città oplontina, un incontro con i bagnanti del Lido azzurro.