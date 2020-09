POMPEI. "Il 20 e 21 settembre finalmente milioni di campani voteranno: chi vuole il vecchio sceglie De Luca, chi vuole provare il nuovo finalmente ha la Lega". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, questa mattina a Pompei e impegnato nel corso della giornata in diversi appuntamenti in Campania che culmineranno con un comizio nel tardo pomeriggio a Napoli. "Qua c'è una terra stupenda come la Campania - ha aggiunto - che è da anni ostaggio del nulla, delle chiacchiere, delle false promesse e delle ecoballe di De Luca, de Magistris e compagnia. Io invito i campani ad andare a votare, poi votino chi preferiscono. Noi siamo presenti per la prima volta come Lega per dare un segnale di cambiamento onestà e concretezza". Alle critiche ricevute dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, Salvini risponde: "Io da ministro ho dato più soldi a Napoli e alla Campania, più agenti e telecamere, che a tutto il resto d'Italia. Questi sono i fatti. Che poi qualcuno avesse promesso di togliere milioni di ecoballe e di rifiuti tossici dalla Campania, abbia avuto i soldi per farlo e non l'abbia fatto, che ci sia qualcuno che costringe decine di migliaia di campani negli anni ad andare negli ospedali delle altre regioni perché non segue la sanità campana, questo è il signor De Luca".