NAPOLI. «Martedì 18 febbraio sarò in Campania, a Napoli, ostaggio dei due “De", De Magistris e De Luca, Prepareremo l'alternativa per mandarli a casa...». Lo ha detto Matteo Salvini in diretta Fb, annunciando nel mese di febbraio un tour in quindici città, tra cui Napoli.