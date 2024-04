NAPOLI. «Con il sindaco di Napoli i rapporti sono eccellenti, stiamo lavorando insieme su una serie di progetti come quello sul Maschio Angioino. In questo momento in Campania sono attivi a vario titolo 800 milioni di euro di investimenti diretti del ministero della Cultura». È la prova che la cultura è «una grande opportunità di sviluppo socioeconomico per la Campania e l’intera Nazione».