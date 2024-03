La stabilizzazione di circa mille operatori socio sanitari e l’assunzione di medici per i Pronto soccorso. È la doppia mossa di Vincenzo De Luca (nella foto) nei giorni e nelle settimane in cui più rovente è la polemica sullo stato in cui versa la sanità in Campania, a cominciare dagli enormi problemi che riguardano le liste d’attesa.