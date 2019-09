NAPOLI. "La scissione non portera' nulla di nuovo e nulla di sconvolgente. Non riesco a capirne l'utilita'. Sono eventi traumatiche non producono risultati positivi. E' stata fatta una scelta, a mio parere sbagliata, ma si guarda al futuro". A dirlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a Radio Crc, parlando dell'addio di Matteo Renzi al Pd. "Abbiamo un governo complicato, con un dato estremamente positivo (abbiamo ricostruito un rapporto con l'Europa) e altri negativi. Mi sarei aspettato un piano per il lavoro per 200mila giovani del Sud - sottolinea il governatore -. Lo sto proponendo da tre anni, la Regione Campania sta andando avanti da sola. Mi sarei aspettato anche un piano per la sicurezza urbana, con incremento delle forze dell'ordine, videosorveglianza e una riforma della giustizia nel nostro Paese. Spero ci sia compattezza attorno al Governo". A proposito del nuovo partito di Renzi, sui social De Luca ha evidenziato che Italia Viva "ha il copyright De Luca. Un simpatico plagio: e' il titolo di un'iniziativa promossa sulla trasformazione urbana e sull'architettura moderna". Il governatore allega il volantino di un convegno organizzato cinque anni fa a Salerno.