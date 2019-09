ROMA. Partita ancora aperta nel Governo per i sottosegretari e i viceministri, che il premier Giuseppe Conte avrebbe voluto chiudere già ieri. E a questo punto tutto potrebbe slittare alla prossima settimana. La situazione meno fluida è quella del Movimento 5 Stelle, dove ancora non sembra si sia arrivati alla quadra sui nomi. Che intanto continuano a circolare. All’Economia, la lista dei papabili nella squadra di Roberto Gualtieri è lunga. Si parla come viceministri di Antonio Misiani per il Pd e di Laura Castelli in ballottaggio con Stefano Buffagni per il M5S.