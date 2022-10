NAPOLI. Archiviate le poltrone ministeriali di prima fascia, ora tutti gli occhi sono già puntati sulla partita dei sottosegretari. Da sempre i posti governativi di seconda fascia sono il luogo delle “compensazioni” politiche, per accontentare i partiti che ritengono di essere stati sottorappresentati nella scelta dei titolari dei dicasteri.

L’INCOGNITA DEI TEMPI. L’ultimo Governo guidato da Mario Draghi ci mise circa due settimane prima di arrivare alla nomina dei sottosegretari. Quello di Giorgia Meloni dovrebbe impiegarci meno, anche se fare previsioni sui tempi allo stato è impossibile. Tuttavia nei partiti in Campania c’è già un certo fermento. Soprattutto in Forza Italia, dove ha lasciato l’amaro in bocca la mancata nomina di Stefano Caldoro nella compagine ministeriale.

«PERCHÉ FITTO SÌ E CALDORO NO?». Il più esplicito di tutti è Lucio Barani, segretario di quel Nuovo Psi schierato da sempre con Silvio Berlusconi e Forza Italia: «Non capiamo perché solo Raffaele Fitto sia ministro e Stefano Caldoro no», dice alludendo alla nomina dell’ex governatore pugliese anche lui proveniente dalle fila di Fi che ha poi lasciato per passare a quelle di Fdi a ministro per gli Affari europei con la delega pesante del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Barani ricorda che quelle di Fitto e Caldoro sono «due storie identiche e parallele. Unica differenza: Caldoro ha scelto di rimanere al fianco del Cavaliere. Così è stato ricambiato?», si chiede non senza polemica.

IPOTESI SUD O AFFARI EUROPEI. Da ministro per l’Attuazione del programma, viceministro e poi sottosegretario, Caldoro vanta una lunga esperienza e potrebbe avere ora un importante ruolo al ministero per il Sud o agli Affari europei. Fi dal canto suo si gode i due ministri eletti in Campania, Antonio Tajani agli Esteri e Anna Maria Bernini all’Università, ma è chiaro che non può bastare.

«DOPPIO RAMMARICO». «È nato un Governo in tempi record, ora ci auguriamo che ci sia un’adeguata valorizzazione della squadra campana», dice chiaro il coordinatore regionale, Fulvio Martusciello, che ieri ha riunito i coordinamenti di Napoli e provincia. Il parlamentare Tullio Ferrante parla di «un doppio rammarico perché non ci sono ministri direttamente riconducibili alla Campania e perché mancano dicasteri di chiaro impatto economico. Ma restiamo fiduciosi sul futuro».

CIRIELLI E PECORARO. Fiduciosi sono anche dentro Fdi. In pole position resta Edmondo Cirielli: rimasto in corsa fino alla fine per il ministero della Difesa e alla fine battuto dalla concorrenza di Guido Crosetto, il generale salernitano dell’Arma è in piena corsa come sottosegretario allo stesso dicastero. In pole position per un ruolo di sottogoverno importante anche Giuseppe Pecoraro: l’ex prefetto di Roma, non eletto nel complicato collegio di San Carlo all’ArenaVomero, è stato battuto per la guida del Viminale dal collega campano Matteo Piantedosi, ma ora conta di rientrare nella prossima tornata di nomine. Potrebbero avere un ruolo anche la napoletana Marta Schifone (alla Giustizia) e Antonio Iannone (all’Istruzione).

CORSA NELLA LEGA. Nella Lega, uscita ridimensionata dalle urne in Campania, tra i non eletti sono in corsa anche Pina Castiello, che è già stata sottosegretario al ministero del Sud, e Severino Nappi, mentre tra i parlamentari aspirano a un posto importante Giampiero Zinzi e Gianluca Cantalamessa.