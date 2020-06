Gli Stati generali "inizieranno nel fine settimana, tra venerdì e sabato, per proseguire anche la settimana prossima. Vi sarà un confronto serrato e da lì nascerà anche un prolungamento di lavoro". Lo ha detto in collegamento con SkyTg24 il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà (M5S).

''Gli stati generali sono un appuntamento importante di confronto con tutte le parti sociali. Il confronto è già iniziato il 23 febbraio e dobbiamo continuare in modo continuo sulla visione comune del Paese. E' un confronto utile e necessario'', ha invece sottolineato il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo.

Proprio in vista degli Stati Generali, il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi, dopo la riunione di lunedì sera con la delegazione di governo M5s, oggi si è confrontato con i capigruppo di Camera e Senato e con il Team del Futuro, al fine di raccogliere proposte e aggiornare quelle già elaborate dal Movimento nelle scorse settimane per il rilancio del Paese nei prossimi mesi e anni. Lo si apprende da fonti del Movimento 5 Stelle. "Crimi, nell'ottica del più ampio coinvolgimento possibile - spiegano le stesse fonti -, concluderà il ciclo di incontri nelle prossime ore, confrontandosi anche i capigruppo M5S nelle commissioni parlamentari".

Critica la leader di Fdi Giorgia Meloni: ''Non mi è arrivato l'invito per gli Stati Generali dell'economia. Non ho capito bene che cosa siano. Mi pare che ci sia enorme confusione. Se devo andare a fare una bella serata, non ci vado da parlamentare della Repubblica... Se devo andarci come parlamentare della Repubblica, gli Stati Generali a casa mia si fanno nel Parlamento della Repubblica...".