NAPOLI. «Sulla movida nel centro di Napoli abbiamo già cominciato con interventi di controllo che sono stati concordati in Prefettura con un intervento interforze. Il Corpo della polizia municipale, sotto il coordinamento dell’assessore Antonio De Iesu, sta lavorando sui controlli. E chiaro che non possiamo in pochi giorni risolvere problemi che si sono accumulati in dieci anni.