NAPOLI. A poco meno di due settimane dal voto per le elezioni suppletive del Senato a Napoli, gli elettori sono praticamente all’oscuro delle procedure. Ad aprire la polemica è Giuseppe Aragno, esponente di Potere del Popolo, che rivolge un appello ai suoi avversari per un dibattito pubblico perché «molte napoletane e molti napoletani, a causa della scarsa attenzione dei media, non sono ancora a conoscenza di questa importante scadenza elettorale e soprattutto non sono adeguatamente informati rispetto ai programmi e alle idee che portiamo avanti».