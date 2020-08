NAPOLI. La regione con la pressione fiscale più elevata è la Campania. È quanto si evince da una ricerca nazionale del Sole 24 Ore che riprende i dati della Banca d’Italia. Il Friuli Venezia Giulia è la seconda regione in Italia per il livello più basso dell’imposizione fiscale locale nel 2019. La regione dove il fisco pesa di meno è la Valle d’Aosta. Al contrario, come detto, la regione dove la pressione è stata maggiore lo scorso anno è la Campania, con 2.066 euro per famiglia, intesa come nucleo composto da due persone adulte lavoratori dipendenti e due figli minorenni a carico di entrambi, un reddito imponibile Irpef complessivo di 44.600 euro, una casa di proprietà di 100 metri quadri, un’automobile utilitaria. La media nazionale di 1.620 euro. I tributi sono quelli di competenza di Regioni, Province o Comuni e si tratta delle addizionali Irpef: di Tari e Tefa; delle imposte su gas metano, benzina, do-ve previsto e del bollo auto. Non c’è la Tasi.

Sono soltanto tre le regioni la cui imposizione scende sotto il 3 per cento del reddito: Valle d’Aosta (2,5), Friuli Venezia Giulia (2,8 con 1.127 euro) e Sardegna (2,9), tutte e tre a statuto speciale. «La Campania è la peggiore regione d'Italia per le tasse. De Luca costa oltre 2mila euro a ogni famiglia campana» attacca Stefano Caldoro, candidato presidente del centrodestra in Cam-pania. «È la fotografia della gestione di De Luca e della sinistra: un massacro per famiglie ed imprese. Il mio impegno è quello di eliminare le addizioni regionali e far diventare la Campania la regione più virtuosa d’Italia.

Con una seria programmazione e con un intelligente utilizzo delle risorse europee si farà». Intanto, a Teleclubitalia Caldoro attacca: «La cosa peggiore che possa succedere in politica è il trasformismo. Le persone che se ne vanno l’ultimo giorno sono state comprate. C’è un prezzo e qualcuno si è venduto, non so a quale prezzo se poltrone, posti di governo. Cambiare gli ultimi giorni questo significa. C’è un prezzo e qualcuno ha deciso di vendersi». E poi:«L’area nord è stata imbro-gliata da un sindaco incapace di Giugliano, dalla sinistra che ha fatto una finta opposizione, da De luca e da Renzi. Dal primo all’ultimo hanno fatto una strage».