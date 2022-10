La partita per i viceministri e sottosegretari dovrebbe essere chiusa entro l’inizio della prossima settimana. Le acque restano agitate all’interno di Forza Italia, con i mal di pancia che provengono dal Sud, specie da Sicilia, Calabria e Campania. Per Silvio Berlusconi sono punti fermi Francesco Sisto e Paolo Barelli favoriti, rispettivamente, come vice di Carlo Nordio alla Giustizia e di Matteo Piantedosi al Viminale; Valentino Valentini e l’ex presidente della Vigilanza Rai Alberto Barachini, entrambi nel ruolo di sottosegretario.