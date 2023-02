Dopo le vittorie schiaccianti nel Lazio e in Lombardia «tocca alla Campania passare al centrodestra». Ne è convinto il senatore napoletano della Lega, Gianluca Cantalamessa, per il quale «i cittadini campani sono stanchi di un De Luca che è bravissimo a fare gli show, molto meno a far funzionare la regione. Basti vedere le condizioni della sanità piuttosto che dei trasporti o la situazione dei finanziamenti europei non spesi: credo che la gente si sia resa conto che oltre alle dirette su Facebook la politica deve provare a dare risposte concrete».