Nessuna parola sulla vittoria di Elly Schlein. Il governatore Vincenzo De Luca evita di parlare della vittoria alle primarie della nuova segretaria del Pd. Questa mattina, in occasione di un convegno organizzato a Napoli dalla Uil sul tema dell'autonomia differenziata, l'ex sindaco di Salerno ha dribblato le domande dei giornalisti sulla questione.

Un segnale di come il governatore non ha certo di preso bene il risultato. De Luca, infatti, aveva pubblicamente dichiarato il suo sostegno a Bonaccini. Non solo il governatore emiliano, che ha chiuso la sua camapgna elettorale per le primarie proprio a Napoli (venerdì scorso a Città della Scienza) aveva anche aperto alla possibilità di un terzo mandato da parte di De Luca alla guida della Regione Campania. Sul tema, il giorno dopo, Schlein aveva risposto: «Al mio competitor voglio chiedere una cosa molto seria: ho sentito che da parte sua c'è un'apertura al terzo mandato di De Luca. Mi chiedo se sia questa l'idea di rinnovamento di Bonaccini, perché abbiamo idee molto diverse. Nuovo gruppo dirigente e poi De Luca? Bene...».

Insomma, la vittoria di Schlein crea un problema serio al presidente della Regione che potrebbe perdere il sostegno del suo partito per ottenere il terzo mandato.

Ieri, anche se non ha parlato del tema, una stoccata indiretta alla Schlein, De Luca l'ha mandata. «Al Sud il problema non è il salario minimo, ma il lavoro e quindi gli investimenti. Se non c'è lavoro - si chiede De Luca - a cosa lo applichiamo il salario minimo? Rischiamo di fare un'altra operazione a vantaggio del Centro e del Nord». Il tema del salario minimo, non a caso, è stato indicato come una priorità dal nuovo segretario nazionale del Pd.