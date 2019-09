ROMA. "Scissione? Spero di no perché un Pd unito serve alla democrazia italiana e serve alla stabilità del governo". Così Nicola Zingaretti alla festa del Pd di Torino a proposito di un’eventuale scissione dei renziani. "Dividersi sarebbe un gravissimo errore che l'Italia non capirebbe - aggiunge- poi ognuno fa le sue scelte e dovrà assumersi le sue responsabilità. La storia ci ha insegnato che quando ci dividiamo quasi sempre perdiamo".

Con il M5S "non siamo amici, siamo ex avversari, che non faranno gli errori che hanno fatto gli altri". "La politica dell’odio -afferma- stava distruggendo l'Italia è per fermarla abbiamo costruito un governo che anziché cavalcare la rabbia dei cittadini ha deciso di cercare delle soluzioni con il buon governo".