NAPOLI. La sesta edizione della rassegna estiva dello Stabile, Pompeii Theatrum Mundi, prevista tra giugno e luglio prossimi al Teatro Grande del Parco Archeologico di Pompei è stata sospesa. A comunicarlo il direttore Roberto Andò e il vicepresidente vicario Stefania Brancaccio. «Il capo di gabinetto del Presidente della Regione Campania mi ha comunicato che il Poc, il contributo di fondi europei che da tempo supporta l’attività del Teatro di Napoli-Teatro Nazionale, non è ridotto o in parte tagliato, come si paventava, ma in credibilmente è del tutto eliminato.