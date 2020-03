ROMA. È uno scenario preoccupante, quello tracciato dall'Associazione Direttori Albergo - Italia che snocciola le testimonianze dei presidenti regionali che "parlano chiaro". In dettaglio, spiega l'A.d.a. in Piemonte e in Lombardia si registra il 90% di cancellazioni di camere con occupazione attestata sul 15%, voli in continua cancellazione ed eventi annullati senza la certezza di nuove date; in Campania le prenotazioni sono già il 50% in meno dello scorso anno con il flusso di cancellazioni che non si ferma e con la programmazione degli eventi praticamente assente; in Puglia marzo registra una totale cancellazione delle prenotazioni quasi dappertutto con una soglia del 50% per aprile, riunioni e congressi cancellati sino a maggio e le prenotazioni per l'estate ferme al palo se non con le prime cancellazioni; in Veneto gli Hotel di Venezia sono vuoti e sembrerebbe a rischio anche il vernissage della Biennale previsto il 21 maggio, in Umbria cancellazioni al 70%, anche nel Lazio, soprattutto nella Capitale, la situazione è altrettanto drammatica sia sul fronte clientela leisure e business sia per congressi ed eventi con cancellazioni arrivate all'80 per l'immediatezza ma sembra anche sino a maggio 2020. Infine la Toscana registra anch'essa cancellazioni che rasentano il 90%.