NAPOLI. «Una task force permanente che si occupi di queste emergenze, che abbia le idee chiare su come intervenire in qualunque momento, come accade per i terremoti». È una delle due proposte che l'oncologo dell'istituto Pascale di Napoli, Paolo Ascierto, nominato di recente dal presidente della Regione Campania coordinatore del gruppo di ricerca campano sul Coronavirus, lancia durante il meeting on line della Confederazione nazionale dei lavoratori organizzato dal segretario generale Salvatore Ronghi. Secondo Ascierto, cui si deve il protocollo per la sperimentazione del Tocilizumab per contrastare le polmoniti interstiziali da Covid 19, alcune sottovalutazioni e altri interventi tardivi sono stati alla base della diffusione incontrollata del virus nei primi tempi. «Invece queste sono emergenze con cui dovremo dare i conti nel futuro - aggiunge l'oncologo - e dobbiamo farci trovare preparati».