NAPOLI. Calano i positivi in Campania: sono 14, otto in meno rispetto a domenica. I tamponi sono stati 741. Il totale del positivi dall'inizio dell'emergenza è di 5.091, quello dei tamponi di 350.363. Si registra un solo decesso, che porta il totale 439 mentre i guariti sono tre per un totale di 4.254. Frenano i contagi per coronavirus in Italia: sono 259 i nuovi casi registrati in un giorno, secondo i dati del ministero della Salute, mentre ieri erano stati 463. Complessivamente sono 250.825 le persone che hanno contratto il virus. Risale invece il numero delle vittime: 4 in più che portano il totale a 35.209, mentre domenica l'incremento era di due. Solo 3 le regioni senza nuovi casi - Friuli Venezia Giulia, Molise e Basilicata - mentre i maggiori incrementi si registrano in Emilia Romagna (+39), Lazio (+38) e Sicilia (+32)