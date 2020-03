CASERTA. Marito e moglie di Bellona. Sono gli ultimi casi di contagio da coronavirus registrati nella provincia di Caserta, che fanno salire a 5 il numero totale di persone positive in Terra di Lavoro. La 24enne di Caserta, l'uomo di Mondragone, la donna di Cesa e la coppia di Bellona non presentano sintomi di particolare gravità. Il sindaco di Cesa ha chiuso le scuole come misura precauzionale. In Campania i contagiati salgono così a 24.