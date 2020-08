NAPOLI. Cinque persone positive, tre in meno di mercoledì, al Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore rispettivamente a Napoli, Ercolano, Sant'Antimo, Frattamaggiore e Salerno. Il tutto su 2.919 tamponi. Il totale dei positivi è di 5.035, quello dei tamponi 343.950. Nessun morto, con il totale che resta di 438 e 14 guariti per un totale di 4.212 dall'inizio dell'emergenza. Intanto, salgono ancora i nuovi contagiati da Coronavirus in Italia: quelli nuovi sono 401 (+17) mentre sono 6 i nuovi decessi (-4). È quanto emerge dal bollettino odierno diffuso dal ministero della Salute secondo cui sono stati rilevati in Lombardia 118 nuovi casi e 5 decessi mentre altri 58 casi sono emersi sia in Veneto che in Emilia Romagna.