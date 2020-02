NAPOLI. Anche l'Istituto Spallanzani di Roma ha confermato la positività al Coronavirus della 24enne studentessa casertana tornata da Milano qualche giorno fa, e attualmente ricoverata al Cotugno di Napoli in osservazione, con un mal di gola e senza sintomi preoccupanti. Lo rende noto il direttore generale dell'Asl di Caserta Ferdinando Russo, che spiega che sono stati posti in quarantena volontaria i genitori della ragazza, quindi un'amica della 24enne, ovvero una ragazza di Ruviano, che ha fatto il viaggio da Milano, i genitori e il fidanzato di quest'ultima, un militare di Guardia Sanframondi. Stessa misura anche per una coppia di cugini della 24enne, che avrebbero dovuto sposarsi tra qualche giorno, e che la ragazza ha incontrato non appena tornata da Milano. Si attende il risultato per la 25enne ucraina ricoverata a Napoli proveniente da Vallo della Lucania: la ragazza è in buone condizioni. Ed è in quarantena domiciliare il terzo probabile caso di coronavirus in Campania. Per l'uomo, un cinquantenne di Napoli, per il quale si è in attesa del risultato delle contro-analisi dell'Iss, è stata disposta la vigilanza attiva dello stato di salute che, al momento, non è grave.