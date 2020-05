NAPOLI. «Quella del Coronavirus è una situazione difficile, ci sono troppi interessi in ballo. Il clima nazionale non è dei migliori, quella che immaginavamo potesse essere la Fase 2, e cioè una fase di ripresa progressiva di attività economica ma all'insegna della solidarietà e della coesione nazionale, è diventata tutta un'altra cosa». A dirlo, nella consueta diretta Facebook, è il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che lancia una frecciata al mondo politico all'indomani delle violente polemiche in Parlamento. «Ci sono troppi politici in astinenza da tweet, ho anche la sensazione che per molta parte non solo del mondo politico, ma della società italiana, pare che non sia cambiato niente, qui non si è capito che fin quando non sarà trovato il vaccino, dovremo abituarci a un altro tipo di vita. E i cittadini dovranno essere responsabili, altrimenti si rischia una tragedia nazionale».

LE VERIFICHE E L'OBBLIGO DELLA MASCHERINA. Il governatore aggiunge: «In Campania noi lavoreremo come anche il governo nazionale sta facendo, con verifiche ogni 14 giorni. Ogni due settimane ci sarà una verifica della situazione per capire se ci sono state conseguenze rispetto alle decisioni prese. Se riemerge il contagio dobbiamo avere la capacità di intervenire subito. Io ho terrore per la ripresa contagio. Da oggi in Campania c'è l'obbligo di indossarla fuori casa e ci sono sanzioni per chi non lo fa. Chi non la indossa è una bestia, perché non ha rispetto per gli anziani, per i bambini e per un lavoro immane che abbiamo fatto come Regione per mettere in condizione tutti di avere la mascherina. Ieri mi ha chiamato qualche amico da Napoli, ha detto che ieri sera c'era molta gente in giro senza protezioni. Non è possibile. - La Regione Campania ha prodotto 4,5 milioni mascherine e ne ha messo in produzione un altro milione e 250 mila per i bambini: è una iniziativa unica in Italia per dare una mano anche ai più piccoli. Abbiamo fatto una gara per acquisire mascherine in tempi accelerati per coprire la fasce dai 4 ai 8 anni e dai 9 ai 16 anni. Abbiamo utilizzato l'anagrafe vaccinale per inviare a casa un kit di due mascherine per i più piccoli. Con Poste Italiane sono stati distribuiti su Napoli 400mila kit, cioé 800mila mascherine, inoltre è stata completata la distribuzione ad Avellino, Benevento Salerno e Caserta, e domani si completa anche la vasta provincia di Salerno. Abbiamo consegnato ai comuni con meno di 10mila abitanti un altro milione 250mila mascherine: la distribuzione sarà completata entro domenica».

LE SANZIONI. De Luca è un fiume in piena: «Se vediamo nelle pubblicità belle ragazze toniche che corrono con i vestiti aderenti sono cose che ti consolano, ma ho visto vecchi cinghialoni della mia età che correvano senza mascherine, con la tuta alla caviglia, una seconda alla zuava, i pantaloncini sopra, che facevano footing in mezzo ai bambini. Andrebbero arrestati a vista. Abbiamo consentito l'attività motoria individuale compatibile con l'uso delle mascherine, non la corsa. Capisco che è una limitazione ma ho visto gente fare footing in mezzo alle famiglie, e questo non è possibile. È tanto grande il sacrificio di aspettare due settimane e vedere cosa succede? Intanto è consentita la passeggiata, fatela veloce ma con le mascherine. In futuro sarà opportuno individuare aree dedicate, parchi urbani o isole pedonali, per consentire anche la corsa senza mascherina. Ma immaginare gente che va sputacchiando goccioline di saliva mentre ci sono bambini o anziani che passeggiano è intollerabile».

LA CATENA DEI CONTAGI. E ancora: «In Campania è cominciato tutto da tre persone contagiate, provenienti tutte dal Nord. Un ristoratore che aveva partecipato a un evento fieristico in Veneto, un informatore scientifico che aveva partecipato a un convegno a Milano e un'operatrice sanitaria che veniva dall'ospedale di Crema. In Campania abbiamo cominciato così, e quando hai un contagio si determina una specie di reazione a catena: devi ricostruire tutta la catena dei contatti, diventa un inferno. Io ho il terrore di ritornare in quella situazione». E ancora: «Non dobbiamo vivere di angoscia, ma dobbiamo essere consapevoli che un problema c'è. Dobbiamo vivere anche la vita pubblica con questo stato d'animo, con la preoccupazione che chi mi sta vicino può essere un possibile portatore di contagio, e avere quindi tutta l'attenzione necessaria per parare il pericolo. Se avremo comportamenti responsabili e prudenti potremo affrontare la seconda fase anche con una leggerezza d'animo e una qualche serenità, se avremo comportamenti irresponsabili allora dobbiamo preoccuparci». De Luca aggiunge: «Il Governo nazionale ha dato un primo appuntamento al 18 giugno perché il tempo di incubazione del virus è di due settimane, dunque abbiamo il dovere, e in Campania lo faremo in maniera ancora più rigorosa e puntigliosa, di fare ogni due settimane la verifica della situazione. Dobbiamo capire se ci sono state conseguenze in relazione alle decisioni prese di maggiore flessibilità, di apertura delle attività economiche, di maggiore possibilità di mobilità. Ogni due settimane dovremo fare una verifica perché se riemerge il contagio dobbiamo avere la capacità di intervenire subito».

LA PAURA DEI RIENTRI. E Sui rientri in Campania dal 4 maggio, De Luca avverte: «Corriamo un rischio serio. I rientri potrebbero essere migliaia. Mi auguro nessuno squinternato sul piano nazionale si metta a recitare la litania del rapporto Nord-Sud, che non c'entra niente. Stiamo ragionando in maniera laica su come evitare che i nostri concittadini che vengono da altre parti d'Italia possano alimentare focolai di contagio in una regione delicatissima con la maggiore densità abitativa d'Italia e d'Europa».Secondo il governatore campano «il Governo non ha assunto una decisione ragionevole per quanto ci riguarda. Se vieni per motivi di lavoro puoi autocertificare, ma l'idea di andare nel proprio appartamento di residenza è una cosa che si presta a tutte le interpretazioni». La Campania, ha assicurato De Luca, «manterrà ferme le disposizioni ancora vigenti: chi viene in Campania, non mi interessa da dove, deve segnalare la propria presenza alla Asl di appartenenza, deve andare in isolamento e noi cercheremo di fare controlli rapidi«. Sulle isole Ischia, Procida e Capri «probabilmente prenderemo la decisione di rinviare le scadenze perché abbiamo situazioni particolarmente delicate e non possiamo avere immissioni di massa non controllate, Chiedo ai sindaci di segnalare alle Asl se gruppi di persone arrivano da altre parti d'Italia».

LE MISURE ECONOMICHE. Poi un passaggio sulle misure economiche varate dalla Regione. «La Fase 2 per la Campania è già iniziata all'insegna dell'efficacia e di aiuti concreti alle imprese, professionisti, studenti e pensionati. Credo che dovremmo essere orgogliosi. Non è stato molto presente il sistema informativo nazionale su una delle iniziative più importanti in Italia, ovvero il piano socioeconomico della Campania che vale quasi un miliardo». Poi aggiunge: «Abbiamo detto e abbiamo fatto. Via al bonus di 2mila euro alle microimprese. Alle 24 di ieri è scaduto il termine per chiedere questo bonus. Già ieri abbiamo firmato i primi decreti di finanziamento per 2.500 imprese, il bando lo abbiamo aperto due settimane fa. Questo lo chiamo miracolo. Sono arrivate 121.892 domande, noi pensavamo a 70mila domande e cercheremo di coprire le altre 50mila domande. Nella serata di ieri abbiamo disposto pagamenti per 2.479 imprese ripartite su piano regionale. Nella settimana prossima da 4 maggio proseguiremo con pagamenti con blocchi di 10mila aziende al giorno. Si tratta di uno sforzo gigantesco con l'apparato della Regione Campania. Inoltre un bonus di mille euro per i professionisti lavoratori autonomi che sono aggiuntivi ai 600 euro del Governo. Il bando scade l'8 maggio, sono già arrivate 27mila domande. Partiti ieri i primi 564 pagamenti per i professionisti. In merito a Casse periti agrari e ragionieri sono avviati altri mandati di pagamento. Ai 250mila pensionati daremo un bonus per arrivare a portare la pensione al minimo fino a mille euro per le pensioni di maggio e giugno».

IL CALCIO. Sulla ripresa delle attività sportive, in particolare del Calcio Napoli, De Luca spiega che «per noi ci sono tutte le condizioni per consentire la ripresa degli allenamenti della squadra del Napoli. Ho ricevuto dal presidente Aurelio De Laurentiis una richiesta per poter fare gli allenamenti. Il presidente propone un'ipotesi di lavoro che a me pare estremamente interessante: dice che possono fare gli allenamenti, avendo 3 campi di calcio disponibili a Castel Volturno, avendo un distanziamento degli atleti di 20 metri, possono farli per fasce orarie, senza uso comune delle docce, con trasporto individuale di ognuno di loro. A me pare ci sono tutte le condizioni per consentire gli allenamenti della squadra del Napoli». La richiesta sarà sottoposta alla parte sanitaria della task force regionale, ma sono convinto che, se vengono garantite tutte le norme di sicurezza, sia ragionevole. De Laurentiis garantisce anche la ripetizione del tampone ai giocatori e ai collaboratori due volte alla settimana, credo che abbia interesse anche il presidente a tutelare sua squadra e non avere problemi. Io credo che siamo in condizione di consentire gli allenamenti al Napoli per far sì che la squadra sia pronta, poi decideranno le autorità sportive sulla ripresa del campionato, questo non dipenderà da noi».