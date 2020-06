NAPOLI. Sono due i contagi giornalieri da Coronavirus in Campania. Su 1.135 tamponi effettuati, 1.359 in meno di sabato, sono stati registrati due positivi in meno rispetto al dato precedente. Il rapporto è uno a 567. Complessivamente, i malati di Covid-19 dall’inizio dell’emergenza sono adesso 4.821. Dai dati aggiornati alla mezzanotte di sabato dall’Unità di crisi, i deceduti sono 426; il totale dei guariti è di 3.658, di cui 3.626 completamente e 32 clinicamente.