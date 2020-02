NAPOLI. L’Istituto superiore di sanità ha appena inviato comunicazione formale che conferma i tre casi di positività in Campania. Lo comunica la direzione strategica dell’Azienda Ospedaliera dei Colli che, poi, ribadisce che, nel corso della giornata di ieri, sono stati effettuati i tamponi sui contatti dei tre che hanno dato esito negativo. Intanto a Napoli continuano le verifich sui mezzi dell'Anm. Al deposito di Cavalleggeri Aosta, sui bus, si sottolinea, "erano stati apposti dei foglietti di carta con sopra indicato "vettura igienizzata" senza alcuna certificazione né da parte dell'azienda, né da parte della ditta di pulizia sulla veridicita' dell'intervento. L'uscita servizio e' avvenuta con discreto ritardo facendo saltare le prime corse mattinali". "Le verifiche dei mezzi - dichiarano i rappresentanti dei lavoratori - sono state effettuate in un contesto ostile ed aggressivo, accompagnato da velate minacce su cui ci riserviamo di attivare le opportune procedure. Nonostante cio' - continuano i RLS - siamo comunque riusciti a constatare una palese incongruenza circa i livelli di pulizia previsti dal capitolato e le reali condizioni dei bus all'uscita servizio. Dopo qualche ora, in considerazione del clima teso determinatosi, abbiamo preferito spostarci presso il capolinea di piazzale Tecchio per informare i lavoratori circa i rischi da epidemie virali".