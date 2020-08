NAPOLI. Otto positivi, due deceduti e quattro guariti. È quanto risulta dal bollettino dell'Unità di crisi regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. I casi sono stati rilevati uno a San Giorgio la Molara e un altro a Battipaglia; tre a Teverola; due a Napoli; e uno dalla Asl Napoli 3 riguadante un cittadino salvadoregno senza fissa dimora. Il totale dei tamponi del giorno è di 2.085. I positivi salgono a 5.030 su un complessivo di tamponi di 341.031. Due morti che portano il totale di 438 deceduti: una 81enne di Casalvelino già rilevata ieri e un anziano, ex militare di Marina affetto da patologie pregresse e risultato infetto nel focolaio di Pisciotta. Quattro i guariti che portano il totale a 4.198.