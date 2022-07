NAPOLI. Calano i positivi e i tamponi in Campania che però torna prima per numero di nuovi positivi davanti a Lazio, Lombardia e Veneto. Prosegue il calo del numero di pazienti in terapia intensiva e si registra anche quello relativo ai posti letto occupati in area medica. È il quadro del bollettino dell’Unità di crisi. Nessun decesso rispetto ai sei complessivi di sabato. I nuovi positivi nella regione sono 11.234 dall’analisi di 38.381 test: entrambi i dati tenendo conto dei tamponi molecolari e dei test antigenici. Venerdì i numeri erano stati rispettivamente di 12.814 e 42.239. Il tasso di positività passa dal 30,33 al 29,26 per cento. I ricoveri in terapia intensiva sono 34, due in meno del giorno prima, su una disponibilità di 812 posti; scendono di sei unità quelli in area medica: sono 649 i pazienti su 3.160 posti disponibili. Un poco di respiro, quindi, per la Campania dopo giorni in cui la situazione, specie sul fronte dei ricoveri ordinari, si era registrato un aumento praticamente continua.