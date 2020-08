NAPOLI. Sono 23 i nuovi contagi in Campania su 1.142 tamponi. I casi sono così suddivisi: otto a Napoli, due a Teano, uno ad Avellino, uno a Casoria, due a Ottaviano, uno a Volla, uno a Sant’Antonio Abate, uno a Melito, uno a Pellezzano, uno a Nocera Inferiore, uno a Cercola, uno a Sant’Anastasia, uno di Frascati. Contemporaneamente ci sono anche 18 guariti e un decesso. Un contagio afferente all'Asl Napoli 1 riguarda un soggetto tornato da Corfù. Tre rientrati da Malta sono suddivisi tra Asl Napoli 1, Napoli 2 e Salerno. Due contagiati di Teano sono contatti contatti stretti di un soggetto proveniente da Cremona. Un altro rientrato da tour italiano, ultima località la Puglia, è afferente all'Asl Napoli 3. Gli attualmente positivi sono 402 di cui 44 ricoverati in ospedale; due in terapia intensiva e il resto in isolamento domiciliare. Cresce il numero dei nuovi contagi da Coronavirus in Italia rispetto. I nuovi positivi sono 412 rispetto ai 259 si lunedì e portano il totale a 251.237. Èquanto si legge sul bollettino quotidiano del ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità. I decessi sono stati 6, portando il totale a 35.215. Ci sono poi 801 pazienti ricoverati con sintomi negli ospedali italiani, 49 sono in terapia intensiva mentre 12.711 persone sono in isolamento domiciliare. Complessivamente sono attualmente positive in Italia, 13.561 persone. Valle d'Aosta e Molise oggi sono regioni covid free.