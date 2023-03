NAPOLI. Con il nuovo Codice degli appalti «è stato fatto un tentativo per semplificare le procedure ma si è esagerato in senso opposto: se va avanti la proposta che abbiamo letto sui giornali, siamo all'irresponsabilità totale. Si prevede di poter fare gare a ruota libera senza vincoli di nessun tipo». A dirlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del suo consueto appuntamento social con la diretta Facebook del venerdì pomeriggio. «Se si prevede che l'amministrazione pubblica possa fare una gara al di sotto dei 150 mila euro, chiamando un'impresa qualunque, senza nessuna procedura di gara, apriamo un'autostrada ai processi di corruzione nel nostro Paese» sostiene il governatore che chiede l'introduzione di «elementi di garanzia e criteri che non sacrifichino la trasparenza e non danneggino le imprese più corrette. Dobbiamo accelerare le procedure ma non possiamo eliminare i pareri preventivi sull'antimafia. Servono albi informatizzati che ci consentano di avere un parere antimafia nel giro di 24 ore anziché di un mese. Dobbiamo accelerare i processi di modernizzazione, non eliminare i controlli».

De Luca, poi, passa all'argomento sanità: «Noi in Campania partiamo da un programma gigantesco che riguarda sanità e opere pubbliche. Per quanto riguarda la sanità, stiamo definendo il servizio degli psicologi di base, siamo l'unica Regione d'Italia che ha approvato una norma in questo senso. Stiamo predisponendo un protocollo con l'Ordine degli psicologi e, nel giro di due mesi, saremo in grado di impegnare centinaia di psicologi sui territori, in convenzione con la sanità pubblica della nostra regione. È un'iniziativa che offre sbocchi occupazionale a tanti psicologi e offre supporto alle famiglie, soprattutto nel rapporto con le giovani generazioni».

De Luca, infine, tocca anche l'argomento calcistico: «Si avvicina la vittoria del campionato italiano da parte del Napoli, vorrei invitare tutti, lo faccio in modo particolare per i tifosi delle altre squadre ad avere un atteggiamento di grande serietà e correttezza. Lo dico anche ai tifosi della Salernitana, credo che si debbano avere comportamenti di grande civiltà e di grande rispetto. Il Napoli ha condotto un campionato straordinario che credo passerà alla storia dello sport nel nostro paese occorre avere rispetto per i valori sportivi e occorre trasmettere alle giovani generazioni i valori di solidarietà, di civiltà. Non sono più tempi per diffondere vecchie abitudine sbagliate per alimentare tensioni francamente intollerabili con i tempi moderni. Mi auguro che tutti sappiano esprimere apprezzamento e rispetto per i valori sportivi e avere comportamenti di grande civiltà».