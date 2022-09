NAPOLI. «Stiamo facendo uno sforzo enorme per recuperare centinaia di milioni di euro per un piano socio-economico per le famiglie, come abbiamo fatto due anni fa durante l'emergenza Covid- presenteremo questo piano la settimana prossima». A dirlo il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della consueta diretta social settimanale. «Mai avuto clima così pesante nel nostro Paese. Pesano più di due anni di Covid, pesa la guerra in Ucraina, pesano a volte notizie di cronaca come i femminicidi. A questo si aggiunge una vicenda elettorale nata in maniera sconcertante e proseguita con un clima rissoso. E pesa in maniera grave anche per il futuro la situazione economica delle famiglie e delle imprese. Diventa difficile trovare in questa situazione fiducia nel futuro. E tuttavia dobbiamo stringere i denti e tentare una doppia operazione: passata la campagna elettorale dobbiamo far prevalere gli elementi di unità e solidarietà, e fare interventi concreti, percepibili dai cittadini» spiega.