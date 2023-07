NAPOLI. «Nella Regione Campania il Pd ha fatto un atto di delinquenza politica, hanno perduto le primarie e hanno sequestrato il partito: sono cose che neanche nell'africa subsahariana. Hanno mandato qui, per fare il rinnovamento politico, un tale di nome Misiani che è un cacicco con cinque legislature sulle spalle e a Caserta, come commissaria, un fiore di freschezza come la signora Camusso, Dio la protegga a lungo e l'abbia in gloria». Ennesimo attacco al Partito Democratico da parte del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che, nel corso del suo appuntamento settimanale con la diretta Facebook del venerdì pomeriggio, affonda il colpo con il suo consueto tono sarcastico: «Sono 5 mesi che non stanno facendo niente: hanno sequestrato un partito perché il risultato delle primarie non gli andava bene, perché quelli che hanno votato in Campania non hanno approvato il look dell’onorevole Schlein. Si sono inventati di tutto. “Vogliamo cambiare”… Ma che volete cambiare? Dovete solo rispettare le regole elementari della vita democratica, non cercare di imbrogliare mettendo in piedi atti di delinquenza politica».