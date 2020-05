NAPOLI. "Nel momento in cui non siamo in grado di prevedere il tampone obbligatorio per tutte le persone che si spostano dalla Lombardia e dal Piemonte o che vanno in quelle zone, se i dati non migliorano in maniera incredibile nelle prossime ore, io forse manterrei una cautela in più su quelle due regioni nell'interesse complessivo loro e del Paese". Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, ospite di "Mattino Cinque" su Canale 5, in merito alla riapertura della mobilità tra regioni dal prossimo 3 giugno. "Se i dati continuano ad essere questi, ancora di diversi contagi al giorno - ha spiegato de Magistris - comincerei con la mobilità su quasi tutto il Paese e un po' di attenzione in più su Lombardia e Piemonte. Non è una misura discriminatoria, credo sia nell'interesse generale. Avvertiamo l'esigenza e comprendiamo le difficoltà, ci sono tantissimi nostri concittadini che vivono a Milano, tanti ragazzi che stanno a Milano o in Lombardia e vorrebbero ritornare. È spiacevole dover prendere una decisione di questo tipo". De Magistris ha ribadito che "avrei preferito una riapertura totale con obbligo di tamponi per chi si sposta, sarebbe stato anche un modo per fare un monitoraggio serio e preciso, ma mi sembra che non ci siamo ancora con una capacità di medicina territoriale di questo tipo. Questo - ha concluso - mi preoccupa anche per il futuro".