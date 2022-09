NAPOLI. Lavoro e sicurezza: questi i punti cardine della campagna elettorale di Fratelli d’Italia a Napoli, illustrati nel corso della presentazione dei candidati al Parlamento. Sergio Rastrelli, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia e candidato al Senato al plurinominale a Napoli, è chiaro: «C’è un’emergenza che diventerà una mina sociale se non adeguatamente gestita. Per questo ci vuole un Governo forte». Poi boccia il reddito di cittadinanza: «Siamo scettici sull’impostazione di questa misura straordinaria che è costata una cifra enorme, oltre 9 miliardi di euro l’anno, e ha completamente fallito sotto il profilo delle politiche attive del lavoro. Noi pensiamo a forme di assegni di solidarietà che giungano, di là delle misure di assistenzialismo pure che talvolta diventano parassitismo, a offrire un sostegno soltanto alle categorie in difficoltà come inoccupati da poco, disabili, famiglie monoreddito e proponiamo il trasferimento di tutti i fondi congelati dal reddito su incentivi per ridurre il costo del lavoro, agire sul cuneo fiscale e sostenere le imprese». Anche Marcello Pera, capolista al Senato a Campania 1 al pluriominale, è sulla stessa lunghezza d’onda: «Il reddito di cittadinanza è una misura che non ha dato risultati non solo per una serie di storture che ci sono state e per il modo in cui è stata congegnata. Ci sono molti casi in cui un reddito di cittadinanza dato a giovani che potrebbero benissimo lavorare non aiuta. Per cui è una misura che va ripensata».