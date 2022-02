NAPOLI. «In Campania abbiamo una atteggiamento di maggiore prudenza perché siamo il territorio con la più alta densità abitativa ed è obbligatoria la massima attenzione». A dirlo, intervenendo alla trasmissione Che tempo che fa, è il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. «Abbiamo dato un'interpretazione restrittiva della decisione nazionale, non abbiamo dato il libera uscita. La norma nazionale prevede che si possa non tenere la mascherina all'aperto salvo non poter garantire la distanza di sicurezza. Ma come si fa all'aperto a misurare gli assembramenti, a mettere e togliere la mascherina in un contesto che specie nelle città, nei centri storici, cambia di metro in metro? Mi pare un gesto di responsabilità mantenerla sempre per altre due settimane, facciamo raffreddare la curva del contagio» sottolinea il governatore. Sulla coincidenza San Valentino e Carnevale, De Luca è chiaro: «Io non ce l’ho con le feste, sono stato chiamato per salvaguardare la salute dei cittadini campani. Niente di repressivo, quindi. Bisogna fare semplicemente le persone serie».