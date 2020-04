NAPOLI. Mille mascherine arrivate dalla città di Chengdu, in Cina, sono state distribuite ai lavoratori forestali in forza alla Città metropolitana di Napoli, consentendo così agli stessi di operare in sicurezza per la tutela del territorio forestale e in particolare per la zona vesuviana. Lo affermano il sindaco Luigi de Magistris e il vicesindaco Francesco Iovino. De Magistris ha ricordato che “la Città metropolitana intende mettere in atto tutte le azioni e le risorse necessarie affinché sia, anche in questa fase di grande emergenza, tutelato il nostro splendido territorio patrimonio nostro e del mondo intero”. Iovino, da parte sua, ha ringraziato ancora Lin Li, la direttrice del distretto di Wuhou della città di Chengdu, che si trova nella provincia del Sichuan per l'amicizia dimostrata alla nostra comunità ai cittadini dell'area metropolitana di Napoli.

"Vorrei più coraggio, il presidente del Consiglio in questo momento ha il sostegno degli italiani e non deve fare la campagna elettorale: abbia coraggio", ha poi detto lo stesso de Magistris intervenendo ad "Agorà" su Rai3. "Coraggio - ha aggiunto de Magistris - significa che 36 miliardi non bastano. Bisogna mettere in campo un'economia di guerra, cioè più liquidità, battere moneta in Europa e in Italia, indebitarsi senza avere il problema, sospendere le tasse. Questo è il tema e se non ce ne rendiamo conto, tra un po' ci sveglieremo e le mafie che hanno tanta liquidità avranno prestato soccorso alle persone bisognose, avranno dato soldi ai commercianti che non possono alzare la saracinesca". De Magistris ha ribadito che "ci vuole più coraggio. Io questo coraggio non lo vedo, con tutto il rispetto perché io sostengo questo Governo, non dal punto di vista politico perché sono autonomo, ma lo sostengo perché sono italiano e voglio che il Governo faccia le mosse giuste. Abbia coraggio", ha concluso.