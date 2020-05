AVELLINO. Sono stati 7.237 i test sierologici effettuati ieri ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, nel corso della primo giorno del Piano di screening sierologico disposto dalla Regione Campania sull'intera popolazione. I test si sono svolti dalle ore 8 alle ore 20 e proseguiranno fino a martedì 19 maggio. Le operazioni sono state pianificate attraverso la suddivisione del territorio in circoscrizioni, corrispondenti alle 25 sezioni elettorali, mentre l'accesso viene contingentato attraverso la suddivisione della popolazione in ordine alfabetico e per fasce orarie. Le attività di screening proseguono oggi dalle ore 8 alle ore 20.