NAPOLI. Al via la cerimonia di chiusura delle Universiadi allo stadio San Paolo. In tribuna il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte; il presidente della Regione, Vincenzo De Luca; il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris; il prefetto Carmela Pagano e il questore Alessandro Giuliano. Esulta il presidente del Consiglio: «Una bella prova di tutti, gli atleti italiani hanno conquistato 43 medaglie. È stata una bella festa di sport, una bella prova di Napol. Un ringraziamento agli organizzatori, agli enti locali e a tutti i napoletani. È stata una grande prova dell’Italia e della Campania. Sono davvero orgoglioso come presidente del Consiglio di essere qui, dovevo mantenere una promessa. Le Universiadi sono una bella testimonianza di agonismo e amore per lo sport, una prova per tutti i giovani e per l’Italia. Ben vengano le vittorie di tutti gli italiani, di qualsiasi origine siano». Soddisfatto del lavoro fatto il governatore, che via Facebook è chiaro: «Abbiamo fatto un mezzo miracolo, realizzando in dieci mesi 70 impianti sportivi. Alcuni ex novo, altri sono stati ristrutturati. Dovremo discutere con i Comuni e pretendere che ci siano il personale adeguato e le risorse per le manutenzioni degli impianti. Questi gioielli non devono tornare in uno stato di abbandono». E il primo cittadino è soddisfatto: «Una grande vittoria per la città, di Napoli e dei napoletani. Di chi ci ha creduto e lavorato. I commenti sulla città sono entusiastici e questo mi riempie di orgoglio e responsabilità, abbiamo fatto un lavoro straordinario. Godiamoci questo momento e rafforziamo quello che abbiamo fatto. Da domani parleremo degli impianti». «Penso che questa edizione delle Universiadi di Napoli sia veramente unica per l’energia di questa città che ha dimostrato un livello internazionale. L’atmosfera, l’ospitalità e lo spirito dei napoletani sono fantastici. Ho visto famiglie con bambini tra gli spettatori. Senza il supporto di tutti non si sarebbe raggiunto questo successo. L’Universiade unisce le persone. Come Fisu siamo molto grati all’Italia. Spero ci siano altre edizioni in Italia». A dirlo Oleg Matytsin, presidente della Fisu, nel corso della conferenza stampa conclusiva dei Giochi universitari, per fare il bilancio sportivo della manifestazione, assieme a Gianluca Basile, commissario straordinario dell’Agenzia regionale per l’Universiade, presso il Main Press Centre della Mostra d’Oltremare. Matytsin annuncia anche che anche un annuncio sul futuro: «Il calcio non farà parte della prossima Universiade. È uno sport molto commerciale, e c’è un problema di calendari. In pochi sono andati a vederlo. Ma è anche popolare tra gli studenti. Ecco perché organizzeremo una competizione a parte, fuori dai Giochi, una University World Cup, la cui prima edizione sarà a fine anno in Cina». E sul tennis: «In futuro potremmo considerare di organizzarlo indoor». Presenti tra gli altri anche la campionessa Manuela Di Centa. La conferenza si è aperta con un applauso a Primo Nebiolo, tra i fondatori dell’Universiade. Un’edizione storica quella di Napoli per l’Italia, che ha già raggiunto il record di medaglie: 43 conquistate. IL COMMISSARIO BASILE ESULTA. «Ringraziamo la Fisu per il grande successo delle Universiadi - afferma Basile -. In questi mesi noi abbiamo riqualificato in breve tempo tanti impianti. Questo risultato è frutto di un lavoro di squadra enorme e di una strategia iniziale che non ha voluto creare cattedrali nel deserto. Io sono diventato commissario straordinario a luglio 2018 e a giugno c’era ancora la disputa di dove fare il villaggio. Ci ha sorpreso la professionalità dei volontari impegnati. In pochissimo tempo hanno acquisito competenze e ci hanno fatto fare bella figura. Ha funzionato il sistema Campania con le federazioni sportive. Grazie ai campioni come Manuela Di Centa, Max Rosolino e Davide Tizzano. Un anno fa anche il mondo sportivo vedeva la manifestazione con tanti dubbi».