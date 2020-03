NAPOLI. "Io dico di no al cibo da asporto, nonostante il Governo abbia detto sì, e lancerò l'ordinanza questa mattina. Mai come in questo momento, le mezze misure non servono: bisogna prender misure rigorose. Se non siamo rigorosi oggi, rischiamo di trascinarci questo problema per mesi e mesi, avendo una crisi economica drammatica". Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a "Barba&Capelli" su Radio Crc. Il presidente della Regione Campania ha anche svelato un retroscena: "Considero straordinariamente importante qualsiasi tipo di aiuto, quindi sono molto felice di queste raccolte fondi. Ieri ho avuto modo di parlare con Insigne, che ha chiesto informazioni sul dove potersi rivolgere per poter dare un contributo per i nostri ospedali. Oggi, sui siti, daremo informazioni più complete per poter aiutare economicamente le strutture. Questo segnala un senso di responsabilità importante".