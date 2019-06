ERCOLANO. Hanno stravinto i campioncini ercolanesi al Torneo della Categoria 2008 che si è disputato a Sapri. Nel quadrangolare in campo, allo stadio Italia del comune cilentano ai confini con la Basilicata, si sono distinti per qualità di gioco e disciplina sportiva: Giovanni Esemplare; Salvatore De Simone; Ciro Angelo Esposito; Alessio Esposito; Bruno Cinquegrana; Antonio Paliotto; Luigi Falco; Francesco Ascione; Francesco Iengo; Iacopo Fabbricini e Ciro Sannino.

I piccoli dell’Accademia Scolastica Dilettanti (Asd) “Francesco Madonna” di Ercolano, accompagnati dai genitori, sono stati ospiti della struttura “Pixous Village” di Policastro Bussentino. Con loro anche alcuni ragazzi delle squadre sfidanti che si sono misurati in gara da venerdì 21 a domenica 23, per la fase interregionale che ha visto trionfare l’Asd ercolanese, allenata da Francesco Madonna, accompagnato dalla moglie Carmela, presidente della squadra di campioncini in erba. Allo stadio Italia di Sapri si sono confrontati “Barsa Cilento” (classificatosi 4°); Sporting “Consilina (3° posto); Nemea (di Sapri) secondo posto e la squadra dei ragazzi di Francesco Madonna che sono risultati i campioni assoluti, vincendo contro la formazione locale, e meritando la premiazione con la coppa e la medaglia.